Γυναίκα γιόρτασε τα 100 της χρόνια στο σούπερ μάρκετ όπου εργάζεται (pics & vid)

Ενώ οι περισσότεροι από εμάς αναμένεται να περάσουμε τα 100 μας χρόνια... νεκροί, η Romay Davis όχι απλά είναι ολοζώντανη, αλλά δεν σκοπεύει να συνταξιοδοτηθεί σύντομα!

Ως εκ τούτου, ήταν εξαιρετική η πρωτοβουλία του σούπερ μάρκετ Winn-Dixie, στην Αλαμπάμα, στο οποίο εργάζεται 20 ώρες τη βδομάδα η εκπληκτική γιαγιά, να οργανώσει ένα μεγάλο πάρτι για τα 100ά της γενέθλια, την περασμένη Τρίτη.

Η έκπληκτη Romay έφτασε στη... δουλειά της με μία Rolls Royce, εκεί όπου την περίμεναν συγγενείς, φίλοι και συνάδερφοι, μια τριώροφη τούρτα -και δωρεάν μαναβική για έναν χρόνο!

At 100, there's no quit in Romay Davis. https://t.co/1MUp37K9ec — MontgomeryAdvertiser (@MGMAdvertiser) October 29, 2019

Photo Gallery: Winn Dixie gives 100-year-old employee Romay Davis a birthday bash at store @MGMAdvertiser https://t.co/tsxJGRIji4 pic.twitter.com/muNC6Pv4H1 — Mickey Welsh (@mickeywelsh) October 29, 2019

«Θέλω μόνο να σας πω ευχαριστώ, ο Θεός να σας ευλογεί όλους. Σας αγαπώ όλους, και είμαι τόσο έκπληκτη. Δεν ξέρω αν θα μπορώ να λειτουργήσω για τις επόμενες δύο-τρεις ημέρες», είπε η συγκινημένη Romay. Λογικά ο διευθυντής θα της δώσει κάνα ρεπό για να ανακάμψει...

MUST WATCH: She’s 100-years-old, and drives to work…but Tuesday, Romay Davis, got the surprise of a lifetime. @WinnDixie https://t.co/gFiKwwoQ5D pic.twitter.com/ShlgzqC1oo — Alabama News Network (@ALNewsNetwork) October 30, 2019

Η Romay εργάζεται 20 ώρες την εβδομάδα στο Winn-Dixie, ελέγχοντας τις ημερομηνίες παραγωγής. Επιπλέον, οδηγεί από και προς το σούπερ μάρκετ κάθε μέρα!

Her name is Romay Davis, and she’s turning 100 years old in style thanks to her employers, https://t.co/v2y8m3K8bY — WBTV News (@WBTV_News) October 30, 2019

Ο διευθυντής Bobby Godwin δήλωσε ότι εργάζεται τόσο σκληρά όσο οποιοσδήποτε άλλος υπάλληλος του σούπερ μάρκετ. Είπε: «Είναι αλήθεια. Κάνει περισσότερη δουλειά από έναν 25χρονο! Χαίρεται όταν έρχεται να δουλέψει. Και αν πρόκειται να καθυστερήσει, παίρνει τηλέφωνο και με ενημερώνει. Εγώ της λέω πάντα να μην ανησυχεί και να παίρνει τον χρόνο της».

Today we got to celebrate our beloved associate of almost 20 years, Romay Davis’s 100th Birthday! She’s a WWII Veteran, NYU alum, Tae Kwon Do Black Belt, and so much more. Romay inspires us to live life to the fullest & make every day a #RomayDavisDay! #CheersTo100Years pic.twitter.com/za0f88G3Rh — Winn-Dixie (@WinnDixie) October 29, 2019

Η Romay γεννήθηκε στη Βιρτζίνια στις 29 Οκτωβρίου 1919 και υπηρέτησε, μάλιστα, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο, πήρε πτυχίο από το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, προτού ξεκινήσει μια καριέρα στη βιομηχανία της μόδας. Αποσύρθηκε το 1982, αλλά εξακολούθησε να παραμένει ενεργή. Έγινε εθελόντρια, ταξίδεψε παντού και κατάφερε ακόμη να κερδίσει μια μαύρη ζώνη στο Taekwondo!

Αποφάσισε να βγει ξανά στην αγορά εργασίας το 2001, αφού πέθανε ο σύζυγός της, και ζήτησε έναν ρόλο στο σούπερ μάρκετ Winn-Dixie, όπου εργάζεται από τότε...

100-year-old Winn Dixie employee Romay Davis gets epic birthday surprise https://t.co/PI1QW3Pd71 — Buzz Montgomery (@BuzzMGM) October 29, 2019