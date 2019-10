Κόναν: Αυτή είναι η σκυλίτσα που «ξετρύπωσε» τον αλ Μπαγκντάντι (pic & vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε τα εύσημα στη σκυλίτσα, την οποία χαρακτήρισε ως «ένα υπέροχο σκυλί, που έκανε καταπληκτική δουλειά, πιάνοντας και σκοτώνοντας τον αρχηγό του ISIS, Αμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι».

Η Κόναν, στην οποία έχει δώσει ανδρικό όνομα, παρά το γεγονός ότι είναι θηλυκό, είναι πολύ καλά εκπαιδευμένη και υπηρετεί χρόνια στο σώμα Delta Force.

Η συμβολή της στη σύλληψη του αλ Μπαγκντάντι ήταν τόσο σημαντική, ώστε ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να την υποδεχθεί σύντομα στον Λευκό Οικό.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019