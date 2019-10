Ανακαλύφθηκε διαστρικός κομήτης που μεταφέρει εξωγήινο νερό από άλλο ηλιακό σύστημα (pics)

Ο κομήτης 2I/Borisov ανακαλύφθηκε μόλις τον περασμένο Αύγουστο και δύο μήνες μετά επιβεβαιώθηκε ότι είναι «επισκέπτης» από το διαστρικό διάστημα (interstellar). Αυτό σημαίνει, για να το εξηγήσουμε, ότι δεν προέρχεται από το δικό μας ηλιακό σύστημα, αλλά από αλλού, πολύ μακριά από τη «γειτονιά» μας...

Τώρα, οι επιστήμονες εντόπισαν ποσότητες νερού στον εν λόγω κομήτη -μήκους μισού χιλιομέτρου- το οποίο θα μπορούσε να αποδεικνύει ότι υπάρχουν και άλλοι πλανήτες παρόμοιοι με τη Γη!

Ο αστρονόμος Adam McKay του Goddard Space Flight Center της NASA, στο Μέριλαντ, και οι συνεργάτες του, χρησιμοποίησαν το τηλεσκόπιο Astronomical Consortium Research, στο Νέο Μεξικό, για να εξετάσουν τον κομήτη, ο οποίος ταξιδεύει με την απίθανη ταχύτητα των 110.000 μιλίων ανά ώρα.

Όταν το φως του Ήλιου «χτυπάει» έναν κομήτη, αυτός, είτε το απορροφά, είτε το αντανακλά. Αναλύοντας, λοιπόν, το φάσμα φωτός του 2I/Borisov, οι ερευνητές κατάφεραν να συμπεράνουν ότι η αντανάκλαση συνάδει με κάτι, που περιέχει σωματίδια νερού!

Η ομάδα αναφέρει στη μελέτη της, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό arXiv: «Οι κομήτες έχουν μια πρωτόγονη, πτητική σύνθεση, που πιστεύεται ότι αντικατοπτρίζει τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή σχηματισμού τους. Αυτό μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις φυσικές και χημικές διαδικασίες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του εκάστοτε πλανήτη. Ο 2I/Borisov μας παρέχει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την πτητική σύνθεση ενός κομήτη, που είναι, ξεκάθαρα, έξω από το δικό μας ηλιακό σύστημα».

The interstellar comet 2I/Borisov is ~10x the size of 1I/‘Oumuamua, which implies there are currently a dozen or so interstellar objects as close to the Sun as the outer rim of the main asteroid belt at any given moment. New scopes could spot 2-3 a year. https://t.co/dXx2RwANNM

— Wayt Gibbs (@WaytGibbs) October 30, 2019