Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σε πάρτι για το Halloween (vids)

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και εννέα τραυματίες.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ ένοπλος ή ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον όσων διασκέδαζαν σε αυλή σπιτιού αφήνοντας τουλάχιστον 3 νεκρούς και 9 τραυματίες.

Οι πέντε από τους τραυματίες είναι πιο βαριά τραυματισμένοι, ενώ πιο ελαφρά τραυματίστηκαν οι άλλοι τέσσερις σύμφωνα με την πυροσβεστική.

U.S., #LongBeach, CA: Several people shot at home in Long Beach https://t.co/4k1HKrOccp

— NewsAspect (@newsaspect) October 30, 2019