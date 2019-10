Ο Τουσκ ανακοίνωσε την επίσημη έγκριση της αναβολής του Brexit

«Οι ΕΕ των 27 ενέκριναν επισήμως την παράταση. Μπορεί να είναι η τελευταία. Σας παρακαλούμε, χρησιμοποιείστε με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον χρόνο», έγραψε στο Twitter.

To my British friends,

The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.

I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 29, 2019