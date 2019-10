Μια 13χρονη σκότωσε την έγκυο αδερφή της, πήρε το μωρό και το έδωσε: «Ήθελα να την εκδικηθώ γιατί με βίαζε ο άντρας της»

Ένα κορίτσι ηλικίας 13 ετών δολοφόνησε την έγκυο αδερφή της με σκοπό να δώσει το μωρό σε μια 35χρονη γυναίκα.

Η 35χρονη ήταν εκείνη που της είχε δώσει την εντολή να το κάνει.

Η Fabiana Santana, 23 ετών, ήταν έγκυος οκτώ μηνών όταν την σκότωσε η αδερφή της, χτυπώντας την με λοστό στο κεφάλι.

Η αστυνομία λέει ότι το 13χρονο κορίτσι είχε συνεργό ένα 15χρονο αγόρι και εκτελούσαν τις εντολές της Κάτια Ραμπέλο, η οποία ήθελε το μωρό για εκείνη.

Πιστεύεται ότι η Ραμπέλο σκόπευε να εξαπατήσει τον φίλο της, έναν ερευνητή χρυσού, ώστε εκείνος να πιστέψει ότι είχε γεννήσει το παιδί του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το μωρό βρέθηκε ζωντανό στο σπίτι του 15χρονου συνεργού.

Η μητέρα του 15χρονου, που δεν ήταν παρούσα στις δολοφονίες, είχε φύγει από το σπίτι.

Η έγκυος κοπέλα βρέθηκε θαμμένη σε ένα οικόπεδο στο Porto Velho τρεις ημέρες μετά την δολοφονία της.

Μάλιστα η κοπέλα είχε και άλλο ένα παιδί 7 ετών το οποίο ήταν μπροστά στην δολοφονία και το σκότωσαν και αυτό πετώντας το πτώμα του σε μια λίμνη.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, Leisaloma Carvalho, δήλωσε στο FocusOn News: «Η 13χρονη ισχυρίζεται ότι διέπραξε τα εγκλήματα από εκδίκηση γιατί την κακοποιούσε σεξουαλικά ο σύζυγος της αδελφής της».

Το παιδί παρακολουθείται στο Porto Base Hospital και βρίσκεται σε καλή κατάσταση παρά την τρομερά βίαιη γέννησή του.

Girl, 13, bludgeons pregnant sister to death and rips the baby from her womb https://t.co/mS10YrM1hX

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 28, 2019