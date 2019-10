Τραμπ: «O αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους είναι νεκρός»

Τα ξημερώματα της Κυριακής ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο twitter ότι «συνέβη κάτι μεγάλο» με τον Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ότι η δήλωση θα είναι «πολύ σημαντική» και θα γίνει από την Αίθουσα Υποδοχής Διπλωματών του Λευκού Οίκου.

Η στιγμή που ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους πέφτει νεκρός: Tα βίντεο που κάνουν το γύρο του κόσμου

Βίντεο από την επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία κατά την οποία βρήκε το θάνατο ο ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο δημοσιογράφος των New York Times, Christiaan Triebert, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter δύο βίντεο που – σύμφωνα με τα όσα γράφει ο ίδιος - φέρεται να δείχνoυν το σκηνικό λίγα λεπτά μετά την επίθεση.

