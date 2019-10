Πυροβολισμοί σε πάρτι πανεπιστημίου στο Τέξας: Πληροφορίες για νεκρούς και πολλούς τραυματίες (vid)

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ υπάρχουν δυο νεκροί και πολλοί τραυματίες δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι επίσημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σημείο απέχει περίπου 25 χλμ. από το κάμπους του πανεπιστημίου.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα.

#BREAKING : Mass shooting happened at a Homecoming party at Texas A&M Commerce overnight. At least two fatalities. More than a dozen injured. A .227 caliber rifle is believed to be used. Motive unknown. Commerce, Texas is in Hunt County — an hour east of Dallas. pic.twitter.com/ujtvTYWvAb

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.

What a nightmare, when will it be enough... pic.twitter.com/2QHcx5rBTX

— Terrence Daniels (Captain Planet) (@Terrence_STR) October 27, 2019