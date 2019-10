Μαγαζί στην Αγγλία δίνει 500 λίρες για να φας κεμπάπ και να πιες κοκτέιλ (pics)

Ναι, καλά διαβάσετε!

Οπότε, αν ζείτε στην Αγγλία και γουστάρετε τα κεμπάπ, τότε αυτή είναι δουλειά (εξτραδάκι βασικά) των ονείρων σας!

Η εν λόγω αλυσίδα εστιατορίων παρουσιάζει σε λίγες μέρες το μενού της για το 2020 και ψάχνει, ουσιαστικά, δοκιμαστές. Κάτι σαν τον δοκιμαστή της Κλεοπάτρας στον «Αστερίξ στην Αίγυπτο», για όσους το έχετε διαβάσει, αλλά χωρίς τη δηλητηρίαση. Ελπίζουμε.

Wow-Are you ready for this ! Get paid to eat Kebabs!

Το μόνο που ζητάει, δηλαδή, η εταιρεία είναι να φας τα νέα κρεμαστά κεμπάπ της, να προτείνεις, μάλιστα και τι κοκτέιλ «πάει» με το κάθε, διαφορετικό κεμπάπ, να γράψεις την ειλικρινή σου γνώμη και να τσεπώσεις 500 λίρες -αν ικανοποιήσεις, φυσικά, με την κριτική σου.

Φανταζόμαστε δεν αρκεί ένα «ήταν πολύ ωραία, γλείψαμε και τα δάχτυλά μας». Θα θέλουν κάτι πιο επαγγελματικό.

We wouldn’t be The Botanist without our famous Hanging Kebabs, would we?Forever adapting, forever delicious. What’s your favourite flavour? #breadandbutter #yourfavourite #poll pic.twitter.com/pROKpjrVnb

— The Botanist (@thebotanistuk) September 30, 2019