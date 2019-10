Πύρινη κόλαση στην Καλιφόρνια: Η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας παραδέχθηκε ότι ευθύνεται για τη φωτιά (pics & vids)

Ο λόγος για την PG&E, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός της οποίας φαίνεται ότι... άναψε τη σπίθα για την τεράστια πυρκαγιά, η οποία κατακαίει ολόκληρη την πολιτεία πια, παρά τα συνεχόμενα μπλακ άουτ, που γίνονται επίτηδες, προκειμένου να αποφευχθεί η εξάπλωση της φωτιάς.

Η αποκάλυψη έγινε ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν ταυτόχρονα, τόσο στη Βόρεια όσο και στη Νότια Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα, σε μια πυρκαγιά στους αμπελώνες της Σονόμα και σε μία άλλη, που καταστρέφει σπίτια κοντά στο Λος Άντζελες.

Η πυρκαγιά στην πόλη Geyserville της Βόρειας Καλιφόρνιας, μάλιστα, έκαψε τουλάχιστον 49 κτίρια και 34 τετραγωνικά μίλια δάσους, ενώ προκάλεσε εντολές εκκένωσης για περίπου 2.000 ανθρώπους, αλλά, συνολικά, 200.000, σε ολόκληρη την πολιτεία, έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους!

How powerful winds and bone-dry air are sparking a wildfire nightmare in California https://t.co/iPQUNThuyJ

Σύμφωνα, λοιπόν, με την ίδια την εταιρεία, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν από ένα καλώδιο σε έναν πύργο παροχής ρεύματος, το οποίο βραχυκύκλωσε, κοντά στο σημείο από όπου ξεκίνησε η πύρινη λαίλαπα, πριν από δύο μέρες, στη Βόρεια Καλιφόρνια.

California's biggest utility raises the possibility its electrical equipment ignited a ruinous wildfire burning in wine country, despite blackouts imposed across the region to prevent blazes. https://t.co/srC50j1yFX

Η εταιρεία δήλωσε, μάλιστα, ότι κατάγραψε το βραχυκύκλωμα στον πύργο στις 21:20 της Τετάρτης, μόλις επτά λεπτά πριν από τους πρώτους καπνούς στην πόλη Σονόμα.

Το θέμα είναι πως η PG & E έχει κατηγορηθεί ότι ευθύνεται για αρκετές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, που σκότωσαν, μάλιστα, πολλά άτομα και έκαψαν χιλιάδες σπίτια, οπότε, τώρα, αναμένεται να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου για την εταιρεία.

Την ίδια στιγμή, η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη και κάθε τρία δευτερόλεπτα καίει μια έκταση ίση με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου! Από ώρα σε ώρα, άλλωστε, αναμένεται να φτάσει πολύ κοντά στην κομητεία του Λος Άντζελες...

WATCH: Wind is fueling a fire that is burning through Santa Clarita. The Tick Fire destroyed homes and prompted thousands of evacuations in Southern California. Read more about the fires burning around the state: https://t.co/UJo2dXhVOA pic.twitter.com/6x33jQSlAS

