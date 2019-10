Δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής περνάει κοντά από τη Γη τώρα και είναι ορατός ακόμη και με μικρά τηλεσκόπια (vids)

Ένας δυνητικά επικίνδυνος αστεροειδής, ο οποίος είναι ψηλότερος από τον πύργο Burj Khalifa (829,8μ.) του Ντουμπάι, περνάει αυτήν τη στιγμή κοντά από τη Γη με ταχύτητα 40.000 χιλιομέτρων την ώρα, αλλά οι αστρολόγοι -και όχι μόνο- έχουν αρκετό χρόνο, για να απολαύσουν αυτό το εκπληκτικό πυροτέχνημα της φύσης.

Γνωστός ως 162082 (1998 HL1), ο αστεροειδής θα βρίσκεται στη... γειτονιά μας τις επόμενες μέρες, σε απόσταση, περίπου, 16 φορές της απόστασής μας από τη Σελήνη -περίπου 6,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Potentially Hazardous #Asteroid #1998HL1 is safely coming as close at 6.2 millions of km. See it live, online, next 25 Oct., from home! @MinorPlanetCtr @NEOShieldTeam @b612foundation @AsteroidDay

https://t.co/xdrTQPLe6q pic.twitter.com/rS14j6ceOK

— Virtual Telescope (@VirtualTelescop) October 22, 2019