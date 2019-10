Νιώθει ότι δεν έχει πολύ χρόνο ζωής και αφήνει 23.000 ευρώ σε μοντέλο ροζ καναλιού που «γνώρισε» πριν από 18 χρόνια (pics)

Ο Thomas Weir, από το Μίλτον Κέινς της Αγγλίας, ταλαιπωρείται από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Α, ο οποίος και τον έχει αποδυναμώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ έχει μολυνθεί και από χρυσίζων σταφυλόκοκκο, τον πιο επικίνδυνο από όλους τους σταφυλόκοκκους, που απειλεί -και αυτός- τη ζωή του.

Μόλις πριν έναν χρόνο, εξάλλου, οι γιατροί αναγκάστηκαν να του ακρωτηριάσουν το δεξί του πόδι και ο Thomas, μάλιστα, καθηλώθηκε σε αναπηρικό καροτσάκι.

Τότε ήταν, όμως, που «γεννήθηκε» μια ιδέα στο μυαλό του, σχετικά με ένα μοντέλο σε ροζ κανάλι, που «γνώρισε» το 2001, αλλά δεν ξέχασε ποτέ.

Ο λόγος για τη 40χρονη, σήμερα, Laura Jones, την εκπομπή -ενηλίκων- της οποίας δεν έχανε ποτέ ο Thomas!

Όπως φαίνεται, λοιπόν, ο 50χρονος, που είναι μόνος στη ζωή, αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει ένα μεγάλο δώρο στην -έστω και τηλεοπτική, αλλά και τηλεφωνική καμιά φορά...- συντροφιά του, καθώς αισθάνεται ότι δεν του μένει και πολύς χρόνος...

Ο Thomas, λοιπόν, δίνει στη 40χρονη 23.000 ευρώ! Όλα τα χρήματά του, δηλαδή, που έχει βάλει στην άκρη!

Στην αρχή, βέβαια, όταν επικοινώνησε με το κανάλι, για να έρθει σε επικοινωνία με το μοντέλο, η Laura αρνήθηκε να δεχθεί αυτό το ποσό, αλλά λίγες μέρες μετά «το κάστρο έπεσε», αφού ο Thomas, όπως γράφουν βρετανικά ΜΜΕ, επέμενε σχεδόν απεγνωσμένα!

Την περασμένη Τετάρτη, λοιπόν, η Laura επικοινώνησε η ίδια με τον Νο. 1 θαυμαστή της και του είπε ότι δέχεται τα χρήματα, κάνοντας τον Thomas «τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου», όπως δήλωσε ο ίδιος! Μόλις την περασμένη Δευτέρα, άλλωστε, την εκλιπαρούσε δημόσια, μέσω της εκπομπής του ροζ καναλιού, να εμφανιστεί και να δεχθεί τα χρήματα!

«Όταν σήκωσα το τηλέφωνο και άκουσα τη φωνή της Laura να μου λέει ''γεια σου'', έπαθα σοκ. Είχαμε μία απίστευτη συζήτηση, που διήρκεσε 2,5 ώρες. Είναι τόσο υπέροχη», είπε ο Thomas και συνέχισε: «Δεν έχω κανέναν στον κόσμο. Τα ανίψια μου έχουν εξασφαλισμένο μέλλον, οπότε ήθελα να δώσω τα χρήματα σε κάποια που, πραγματικά, τα αξίζει και τα έχει ανάγκη».

Πρόσθεσε, δε: «Η Laura μού εξήγησε ότι δεν αισθανόταν άνετα με το να δεχθεί τα λεφτά. Μου είπε να τα κρατήσω και να φτιάξω μια λίστα με πράγματα που θα ήθελα να κάνω, αφού αισθάνομαι ότι έρχεται το τέλος μου... Αλλά είναι δύσκολο να πηδήξω από αεροπλάνο με ένα πόδι. Μετά μου είπε να κάνω μαθήματα ντραμς, αφού της είχα πει ότι έπαιζα πιο μικρός. Αλλά το έχω κάνει αυτό, πάει. Άσε που, και πάλι, δεν γίνεται και πολύ εύκολα με ένα πόδι.

Στη συνέχεια, και αφού δέχθηκε τελικά, με ρώτησε αν θα είχα πρόβλημα να δώσει τα λεφτά, για να αγοράσει ρούχα στα παιδιά της και για να επενδύσει κάποια στην καριέρα της ως μοντέλο. Της είπα φυσικά και όχι. Για αυτό και της τα έδωσα άλλωστε. Δεν θέλω τίποτα άλλο από αυτήν.

Είναι το πιο όμορφο άτομο, εσωτερικά και εξωτερικά, που ξέρω και θέλω να τα έχει αυτά τα λεφτά».

