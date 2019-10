Ένας 48χρονος προσπάθησε να κάνει σεξ με... κώνο σε σιδηροδρομικό σταθμό (pics)

Συγκεκριμένα, ο Trevor Smith, προσπάθησε να κάνει σεξ με έναν... κώνο. Ναι, καλά διαβάζετε, με κώνο από αυτούς τους πλαστικούς που τοποθετούνται στους δρόμους όταν γίνονται έργα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε κατεβάσει τα παντελόνια του, είχε γυρίσει ανάποδα τον κώνο και άρχισε να σπρώχνει τους γοφούς του. «Πιστεύω ότι προσπαθούσε να κάνει σεξ με τον κώνο», είπε ένας από τους μάρτυρες στο δικαστήριο.

Κάποιος άλλος δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο Σμιθ ήταν σαφώς υπό την επήρεια ναρκωτικών και δεν φαίνεται να είχε επίγνωση του τι κάνει.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το περιστατικό συνέβη στο σταθμό Wigan North Western στις 14 Απριλίου.

Οι αστυνομικοί έφτασαν και βρήκαν τον Σμιθ στην κορυφή του κώνου, με τα παντελόνια του ακόμα κάτω.

Όταν ερωτήθηκε για το περίεργο συμβάν, είπε στους αξιωματικούς ότι τα παντελόνια του είχαν απλώς πέσει κάτω.

Ο Σμιθ δήλωσε στην αστυνομία πως πριν το περιστατικό παρακολουθούσε ποδόσφαιρο και ήπιε πολύ.

Επίσης ανέφερε πως το μόνο που θυμάται από εκείνη την ημέρα είναι ότι πήγε να πάρει το τρένο για να γυρίσει στο σπίτι και μπαίνοντας στο ασανσέρ νόμιζε πως τον κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο.

Ο 48χρονος έχει κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις.

Συγκεκριμένα το 2012 οι γείτονές του, είχαν καταγγείλει πως ανέβαινε γυμνός στην ταράτσα και έκανε διάφορα, ενώ το 2015 μάρτυρες ανέφεραν πως είχε σκεπαστεί με μια κουβέρτα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και «ικανοποιούσε τον εαυτό του».

Man, 48, is spared jail after 'trying to have sex with a plastic cone' in a train station lift https://t.co/XHupduPI54

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 24, 2019