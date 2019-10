Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την κακοκαιρία στη νότια Γαλλία

Τα θύματα καταγράφηκαν στους νομούς Ερό, Γκαρ και Ανατολικά Πυρηναία, διευκρίνισε μια πηγή που πρόσκειται στην υπόθεση.

Ο απολογισμός έκανε μέχρι τώρα λόγο για τον θάνατο μιας εβδομηντάχρονης που διακομίστηκε στο νοσοκομείο «σε απόλυτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης» αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε έναν αμπελώνα.

Αυτό το επεισόδιο έντονων βροχοπτώσεων, «που επηρέασε ταυτόχρονα μέχρι και οκτώ νομούς», οδήγησε σε 1.773 επεμβάσεις και κινητοποίησε περισσότερους από 2.000 πυροσβέστες και δυνάμεις της υπηρεσίας πολιτικής ασφάλειας, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών.

Tο πρωί της Πέμπτης (24/10) σχεδόν 400 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτροδότηση στην περιοχή.

Πολλές σιδηροδρομικές γραμμές υπέστησαν επίσης ζημιές και η κυκλοφορία των τρένων ανάμεσα στο Μονπελιέ και την Τουλούζη και ανάμεσα στο Μονπελιέ και την Ισπανία διακόπηκαν.

Πέρυσι, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όχι μακριά από εκεί, στον νομό Οντ, ένα διαμέρισμα που είχε πληγεί ήδη από σημαντικές πλημμύρες που προκάλεσαν επίσης υλικές ζημιές τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Severe flooding in south of France leaves three dead https://t.co/R3RnU833LN

— BBC News (World) (@BBCWorld) October 24, 2019