Η στιγμή που φίδι δαγκώνει τη γλώσσα ενός αγοριού (vid)

Το νεαρό αγόρι έβγαλε έξω την γλώσσα του προσπαθώντας να «κοροϊδέψει» το φίδι, αλλά το ερπετό κυριολεκτικά «άρπαξε» την γλώσσα του και την δάγκωσε, με τον πόνο να είναι ζωγραφισμένος στο πρόσωπο του παιδιού.

Ο ένας από την παρέα του παιδιού κρατάει το φίδι και αν παρατηρήσει κανείς το βίντεο το σπρώχνει ελαφρώς ώστε να αρπάξει την γλώσσα του αγοριού.

Το παιδί κλείνει τα μάτια του με τρόμο και πόνο, ενώ οι γύρω του το βρίσκουν αστείο και γελούν.

Το αγόρι αρχίζει να κλαίει και να τρέμει και τελικά απομακρύνει το φίδι αλλά συνεχίζει να είναι σοκαρισμένο.

Το παράδοξο είναι πως οι γύρω του συνεχίζουν να γελούν, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν τραυματίστηκε σοβαρά.

Boy taunts a snake by sticking out his tongue – and instantly regrets it https://t.co/EHNbrA0Ott

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 24, 2019