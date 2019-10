Εξιχνιάστηκε δολοφονία 18χρονης 35 χρόνια μετά: Την βίασε και την στραγγάλισε ο ξάδερφός της (pics)

Η Traci Hammerberg βρέθηκε βιασμένη και στραγγαλισμένη σε χιονισμένο δρόμο στο Saukville, βόρεια του Milwaukee, στις 15 Δεκεμβρίου 1984.

Ο βίαιος θάνατός της έμεινε ανεξιχνίαστος για τρεις δεκαετίες έως ότου το γραφείο του Sheriff County Ozaukee αποκάλυψε την Τρίτη πως ανακάλυψαν ποιος την δολοφόνησε.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ξάδερφος της Philip Cross που ήταν 21 ετών εκείνη την εποχή ήταν εκείνος που την δολοφόνησε.

Ο δράστης πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2012.

Την εποχή εκείνη οι αρχές δημιούργησαν ένα προφίλ DNA από το σπέρμα που βρέθηκε στο σώμα της Hammerberg αλλά δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τον ύποπτο.

Τον περασμένο Μάρτιο, άρχισαν να εξετάζουν γενεαλογικές βάσεις δεδομένων για να δουν αν αυτό το DNA ταιριάζει με κάποιον από τους συγγενείς της κοπέλας. Τελικά ανακάλυψαν πως ταίριαζε με αυτό του δεύτερου ξαδέρφου του θύματος και έτσι έφτασαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Όπως ανέφερε η αστυνομία, ο δράστης δούλευε ως αργά εκείνο το βράδυ και η 18χρονη γύριζε από νυχτερινή έξοδο και εικάζουν πως δέχτηκε την επίθεση στο δρόμο προς το σπίτι της.

