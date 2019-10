Έτσι αντιδρούν οι επιβάτες ενός αεροπλάνου που κινδυνεύει να πέσει (vid)

Ήταν λοιπόν η πτήση WA1996 της Swift Air που, τη Δευτέρα (21/10), από το νησιωτικό κράτος, που γυρίζεται το... Survivor, προς τις ΗΠΑ που είναι δίπλα. 33 λεπτά μετά την απογείωση από το νησί Ισπανιόλα (φιλοξενεί η νήσος επίσης την Αϊτή) και ενώ στην ουσία το ταξίδι κόντευε να τελειώσει, ο πιλότος ανακοίνωσε πως το Boeing 737-400 αντιμετώπιζε πρόβλημα στον κινητήρα.

Οπως είναι λογικό οι επιβάτες πανικοβλήθηκαν και προσεύχονταν, ενώ ένας άλλος το έριξε στο ουίσκι πίνοντας από το μπουκάλι.

Τελικά, παρά την ταραχή, όλα πήγαν καλά, αφού ο πιλότος επέστρεψε το αεροπλάνο χωρίς προβλήματα στον Άγιο Δομίνικο, πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, που σαν χώρα δεν έχει το όνομα της πρωτεύουσας και κακώς την αποκαλούν εδώ έτσι.

Passengers pray and swig whisky as Swift Air 737 makes emergency landing in the Dominican Republic. https://t.co/AEmINMsPgm pic.twitter.com/XRKkzHQ8J1

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) October 23, 2019