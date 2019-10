Βρέθηκαν δύο βυθισμένα ιαπωνικά αεροπλανοφόρα από την ιστορική ναυμαχία του Μιντγουέι (pics & vids)

Πρόκειται για τα ιαπωνικά αεροπλανοφόρα Kaga και Akagi, τα οποία βυθίστηκαν στη διάρκεια της ιστορικής ναυμαχίας ανάμεσα στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό και τον αυτοκρατορικό στόλο της Ιαπωνίας, το 1942.

Μια ανακάλυψη, δε, 21 ολόκληρα χρόνια αφότου βρέθηκε μόνο άλλο ένα από τα επτά, συνολικά, πλοία, που βυθίστηκαν στη ναυμαχία του Μιντγουέι- το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Yorktown.

Τα μέλη του πληρώματος του ερευνητικού σκάφους Petrel (που ανήκει στη Vulcan Inc, εταιρεία που δημιουργήθηκε από τον εκλιπόντα συνιδρυτή της Microsoft, Πολ Άλεν) «χτένιζαν» για εβδομάδες τον Ειρηνικό Ωκεανό και κατάφεραν, τελικά, να βρουν τα δύο πλοία, ευελπιστώντας τώρα ότι θα βρουν και τα άλλα τέσσερα.

Για τον εντοπισμό τους χρησιμοποιήθηκε ένα υπερσύγχρονο υποβρύχιο με σόναρ.

Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως η έρευνα έγινε σε συνεργασία με το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, που άναψε το «πράσινο φως», καθώς στην Αμερική υπάρχει νόμος που ορίζει ότι είναι παράνομο να διαταράσσονται πολεμικοί τάφοι.

A crew of deep-sea explorers and historians looking for lost World War II warships have found a second Japanese aircraft carrier that went down in the historic Battle of Midway: https://t.co/d4TIxFVcPR #Midway #PearlHarbor

