Η στιγμή όπου δύο πελάτισσες κλέβουν από μαγαζί το κουτί με τα χρήματα που προορίζονταν για ομάδα διάσωσης (vid)

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε παντοπωλείο του Kentstown, στην Ιρλανδία, που συγκεντρώνει τα χρήματα για μια εθελοντική ομάδα, η οποία σώζει ανθρώπους που βρίσκονται σε κίνδυνο στα ποτάμια της Ιρλανδίας.

Οι δύο γυναίκες ζητούν από την ταμία έναν αναπτήρα, προκειμένου να της αποσπάσουν την προσοχή.

Τότε, η μία από τις δύο, με περίσσιο θράσος, σπάει την αλυσίδα και βάζει το κουτί κάτω από το μπουφάν της.

Αμέσως, κρύβεται πίσω από τη φίλη της, που βγαίνει μπροστά -για να πληρώσει τον αναπτήρα και καλά- ενώ η άλλη γυναίκα πηγαίνει προς την έξοδο.

Η αστυνομία τώρα εξετάζει το βίντεο των δύο θρασύτατων γυναικών, προκειμένου να τις εντυπώσει και να τις συλλάβει.

Two women captured on CCTV stealing a #Meathriverrescue money box from a shop in #Kentstown Co Meath pic.twitter.com/LGnvuJOsio

— IrelandsUnderworld®️ (@Ireunderworld) October 21, 2019