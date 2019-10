Ζευγάρι γλύτωσε από κατολίσθηση χάρη στις γάτες του (pic)

«Η σύζυγός μου ξύπνησε, διότι ο Σεβάχ και ο Μωυσής, οι γάτοι μας, έκαναν θόρυβο», εξήγησε ο Κλαούντιο Πιάνα, κάτοικος του Κάμπο Λιγκούρε (βορειοδυτικά), σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στην τοπική εφημερίδα Secolo XIX.

Μόλις σηκώθηκε από το κρεβάτι, η Σαμπρίνα Πελεγκρίνι, η σύζυγος του Πιάνα, «παρατήρησε ότι οι γάτες έπαιζαν με ένα κομμάτι γύψου που είχε πέσει από το ταβάνι. Κατόπιν, είδαμε τους τοίχους που ήταν γεμάτοι ρωγμές» περιέγραψε ο διασωθείς.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν την κατολίσθηση, η οποία υπέσκαψε τα θεμέλια του σπιτιού τους, που βρίσκεται στις πλαγιές ενός λόφου.

Το ζευγάρι προσπάθησε να διαφύγει με αυτοκίνητο, ωστόσο το όχημα παρασύρθηκε από έναν χείμαρρο λάσπης. Πυροσβέστες τους διέσωσαν.

«Ο αδελφός μου μού τηλεφώνησε κατόπιν για να μου πει: Κλαούντιο, το σπίτι σου κατέρρευσε», ανέφερε ο Πιάνα.

