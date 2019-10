Πουλήθηκε αντί 5,3 εκατ. ευρώ το σπίτι όπου ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν έγραψε το «Χόμπιτ» (pics)

Πρόκειται για ένα σπίτι στην Οξφόρδη, το οποίο αγόρασε ένας ιδιώτης, που θέλησε να παραμείνει ανώνυμος, σύμφωνα με το TheRichest.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα, το ακίνητο έχει ενταχθεί στην κατηγορία «Grade II», χάρη στην ιστορική του σημασία, κάτι που σημαίνει πως δεν μπορούν να γίνουν σημαντικές αλλαγές στο κτίριο χωρίς να δοθεί ειδική άδεια.

House where JRR Tolkien lived when he wrote The Hobbit up for sale https://t.co/m5bx34zwca via @MailOnline

Έχουν περάσει πάνω από 40 χρόνια από τον θάνατο του διάσημου συγγραφέα του «Άρχοντα των Διαχτυλιδιών», Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, το 1973 και όμως, ακόμα, το καθετί που συνδέεται με το όνομά του αποτελεί «χρυσορυχείο».

Το οίκημα είχε πωληθεί αρχικά το 2004 για 1,9 εκατ. δολάρια, όμως η άνοδος στις τιμές των ακινήτων, σε συνδυασμό με την επιτυχία που έχουν ακόμα τα βιβλία και οι ταινίες που βασίστηκαν στις ιστορίες του Τόλκιν, ανέβασαν ακόμα περισσότερο την αξία του.

JRR #Tolkien's #Oxford family home where he wrote #TheHobbit is for sale! There's no Tolkien museum in the whole of Middle Earth... an opportunity...? #TolkienHouse https://t.co/jr8iMmvuUG@TolkienSociety @OxfordPresTrust @bodleianlibs @OxfordCity @breckonbreckon pic.twitter.com/qcP896JMGQ

