Αυτοκτόνησε επειδή βρήκε φωτογραφίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο κινητό του συντρόφου της

Η Λυδία Ρόμπερτς 21 ετών, ένιωσε άσχημα αφού βρήκε τις φωτογραφίες σε ένα κινητό τηλέφωνο που ανήκει στον επιχειρηματία σύντροφό της Adam Wells, με τον οποίο διατηρούσε σχέση για δυο χρόνια.

Ήταν «αηδιασμένη» στη σκέψη ότι ο Γουέλς ήταν κοντά στη νεαρή ανιψιά και τον ανιψιό της, αναφέρεται στην έρευνα που γίνεται για τα αίτια του θανάτου της.

Όταν η κοπέλα ανακάλυψε τις φωτογραφίες ήρθε σε σύγκρουση με τον σύντροφό της και λίγες μέρες μετά την βρήκε κρεμασμένη στο σπίτι της όταν επέστρεψε από έξοδο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η 21χρονη είχε προσπαθήσει και στο παρελθόν να αυτοκτονήσει, ενώ φέρεται να είχε κατάθλιψη και έπαιρνε χάπια.

Η κοπέλα αυτοκτόνησε στις 10 Ιουνίου 2017.

Ο Wells εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Μάντσεστερ τον Ιούλιο του 2018 και κατηγορήθηκε ότι είχε 31 άσεμνες φωτογραφίες παιδιών.

Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν 150 ώρες εθελοντική εργασία.

