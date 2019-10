Video δείχνει αστυνομικούς να κάνουν χρήση κοκαΐνης για να αντιμετωπίσουν διαδηλωτές στην Χιλή (vid)

Ένα απίστευτο video το οποίο όμως είναι και αμφιλεγόμενο, έχει προκαλέσει μεγάλο ντόρο στην Χιλή.

Σε αυτό λοιπόν φαίνονται τρεις αστυνομικοί να είναι στην μέση του δρόμου, να έχουν σχηματίσει ένα μικρό κύκλο και να κάνουν χρήση κοκαΐνης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους διαδηλωτές εν μέσω των ταραχών.

Συνολικά, σύμφωνα με αναφορές, 2.151 άνθρωποι έχουν συλληφθεί και 819 έχουν τραυματιστεί., στις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από μαθητές την προηγούμενη Δευτέρα για την αύξηση της τιμής εισιτηρίου του μετρό κατά 4%.

Footage allegedly showing riot police in #Chile snorting something in the street before they head out to engage protesters. Very dodgy. pic.twitter.com/AmQMWZT5aN

— Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) October 21, 2019