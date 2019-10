«Συγνώμη, λάθος τράπεζα»: Ρήμαξαν υποκατάστημα και... απολογήθηκαν με γκράφιτι! (pic)

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους του Χονγκ Κονγκ την Κυριακή, καταστρέφοντας καταστήματα και σταθμούς μετρό.

Μάλιστα, από τον στόχο τους δεν ξέφυγαν οι κινεζικές τράπεζες.

Ωστόσο η τακτική τους αυτή, τους οδήγησε σε ένα λάθος. Συγκεκριμένα τα έκαναν γυαλιά καρφιά σε λάθος τράπεζα αλλά ήταν... κύριοι και ζήτησαν συγνώμη!

'Sorry. Wrong bank.' After vandalizing a branch of HK-based Bank of East Asia, #HK rioters left a message on its shattered glass wall. HK rioters have intentionally targeted mainland-related companies as unrest entered 20th week. #香港 pic.twitter.com/VBd0qE7wxP

— Global Times (@globaltimesnews) October 20, 2019