Αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση: Λιποθύμησε το πλήρωμα λόγω χημικού (pic)

Συγκεκριμένα ένα προϊόν καθαρισμού χύθηκε στις τουαλέτες του αεροπλάνου στο Heathrow και μετά την απογείωση του αεροσκάφους η μυρωδιά του υγρού άρχισε να ενοχλεί τόσο το πλήρωμα όσο και τους επιβάτες.

Ο κυβερνήτης ζήτησε να γίνει αναγκαστική προσγείωση αφού οι επιβάτες άρχισαν να νιώθουν τσούξιμο στα μάτια και φαγούρα στο σώμα τους.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Δουβλίνο, όπου το παραϊατρικό προσωπικό περιποιήθηκε τους επιβάτες.

Ένας εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε: «Η πτήση American Airlines 729 από το Λονδίνο Χίθροου προς Φιλαδέλφεια προσγειώθηκε στο Δουβλίνο λόγω οσμής που προκαλείται από χυμένο διάλυμα καθαρισμού. Η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Δουβλίνο στις 1:15 μ.μ. τοπική ώρα.

Το ιατρικό προσωπικό αξιολογήσει όλα τα μέλη του πληρώματος ή τους επιβάτες που μπορεί να χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια».

LIVE: American #AA729 London Heathrow to Philadelphia (Airbus A330-300 N279AY) has turned back SW of Ireland and is diverting to Dublin. Pilot advises spillage of cleaning fluid. 2 crew temporarily unconscious; several pax with burning eyes, itchy skin.https://t.co/t6jKyQI6ep pic.twitter.com/yTNO95Wnrl

— Airport Webcams (@AirportWebcams) October 21, 2019