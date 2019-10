Τι έκαναν οι επιβάτες κατά τη διάρκεια της πτήσης των 19 ωρών: Tο φαγητό, η γιόγκα και… το Μακαρένα (vid)

Η δοκιμαστική πτήση απογειώθηκε από το αεροδρόμιο JFK στις 9.27 μ.μ. την Παρασκευή και προσγειώθηκε στο Σίδνεϊ στις 7.33 π.μ. την Κυριακή.

Οι επιβάτες ήταν κυρίως υπάλληλοι της Qantas και το αεροσκάφος ταξίδεψε πάνω από 10.000 μίλια χωρίς ανεφοδιασμό - ένα επίτευγμα που δεν επιτεύχθηκε από κανένα άλλο αεροπλάνο.

Η πτήση διήρκησε 19 ώρες και 16 λεπτά.

Μετά την επιβίβαση στην πτήση, οι επιβάτες γύρισαν τα ρολόγια τους σε ώρα Σίδνεϊ και διατηρήθηκαν ξύπνιοι μέχρι να είναι νύχτα στην Αυστραλία, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Έκαναν ασκήσεις, ήπιαν καφεΐνη και έφαγαν πικάντικο γεύμα, ενώ ο φωτισμός ήταν έντονος ώστε να καταφέρουν να μείνουν ξύπνιοι και να κοιμηθούν όταν θα είναι νύχτα στην Αυστραλία.

Έξι ώρες αργότερα, έφαγαν ένα γεύμα με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, ενώ το φως στα τηλέφωνα και τις οθόνες ήταν αχνό ώστε να μπορέσουν να κοιμηθούν όλη τη νύχτα, σε ώρα Αυστραλίας. Μάλιστα δεν τους προσφέρθηκε αλκοολούχο ποτό με το μεσημεριανό γεύμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Qantas Alan Joyce δήλωσε: «Ξεκινήσαμε με το μεσημεριανό γεύμα και κρατήσαμε τα φώτα για τις πρώτες έξι ώρες, για να ταιριάζει με την ώρα του προορισμού μας».

Η καθηγήτρια Marie Carroll, από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, δήλωσε ότι μαζί με τους συναδέλφους επιβάτες πραγματοποιούσαν πολλές ασκήσεις σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. «Χορεύαμε Μακαρένα στην καμπίνα των επιβατών», ανέφερε.

«Είναι πραγματικά ιστορική στιγμή για την αυστραλιανή εταιρεία και για την παγκόσμια αεροπορία », δήλωσε ο κ. Joyce σε συνέντευξη Τύπου.

«Είμαστε η πρώτη εμπορική αεροπορική εταιρεία που πετάει από τη Νέα Υόρκη στο Σίδνεϊ. Εάν τα δεδομένα από τις δοκιμαστικές πτήσεις δείχνουν ότι οι πτήσεις χωρίς στάση δεν θα δημιουργούν κίνδυνο για το πλήρωμα και τους επιβάτες, οι πτήσεις θα ξεκινήσουν το 2022/23. Με την άμεση πτήση οι επιβάτες κέρδισαν έως και τέσσερις ώρες στο συνολικό χρόνο ταξιδιού».

The longest flight in history: Passengers do yoga and eat spicy food to keep them awake, while pilots have their brainwaves monitored on 19 hours and 16 minute service from New York to Sydney

via https://t.co/8uoB8VF7u3 ⁦@Gus_Cameron1⁩ https://t.co/QMyiWrCsfe

— Shalin Madan (@BodhiTreeCIO) October 20, 2019