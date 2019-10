Καζάνι που βράζει η Χιλή: Νεκροί από τις ταραχές στην πρωτεύουσα (vids)

Είναι τα πρώτα θύματα των ταραχών που πλήττουν την πρωτεύουσα της Χιλής εδώ και δύο ημέρες, μετά την αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς, την οποία η κυβέρνηση ανακάλεσε χθες, Σάββατο.

Η ανάπτυξη από χθες, στρατιωτών και αστυνομικών στην πρωτεύουσα, στην οποία έχει επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας έως σήμερα στις 13.00 ώρα Ελλάδας, δεν εμπόδισε να γίνουν επιθέσεις σε σταθμούς του μετρό, πλιάτσικο σε καταστήματα και διαδηλώσεις στους δρόμους. Είναι η πρώτη φορά που στρατιώτες περιπολούν στο Σαντιάγο μετά το τέλος της δικτατορίας του στρατηγού Αποικούντο Πινοσέτ το 1990.

"Τρεις άνθρωποι χάθηκαν σε πυρκαγιά μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Οι δύο κάηκαν και ο τρίτος διακομίστηκε σε βαριά κατάσταση σε νοσοκομείο όπου κατέληξε", δήλωσε στους δημοσιογράφους η δήμαρχος του Σαντιάγο Κάρλα Ρουμπιλάρ.

Η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε ένα τεράστιο σούπερ μάρκετ Lider, της αμερικανικής αλυσίδας Walmart, που βρίσκεται στο Σαν Μπερνάρντο στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. Εκατοντάδες άνθρωποι είχαν παραβιάσει τις εισόδους του για να το λεηλατήσουν, σύμφωνα με τους πυροσβέστες.

Αυτά είναι τα πρώτα θύματα της βίας που πλήττει το Σαντιάγο από την Παρασκευή, η οποία ξέσπασε από τις διαδηλώσεις κατά της αύξησης των εισιτηρίων στο μετρό,

Απαγόρευση της κυκλοφορίας

Απαγόρευση της κυκλοφορίας κηρύχθηκε το Σάββατο στην πρωτεύουσα από τον στρατηγό Χαβιέρ Ιτουριάγκα ντελ Κάμπο ως απάντηση, όπως ο ίδιος δήλωσε, στις "υπερβολές που συνέβησαν σήμερα".

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ο πρόεδρος Σεμπαστιάν Πινιέρα ανακοίνωσε την αναστολή της αύξησης των τιμών για εισιτήρια του μετρό στο Σαντιάγο. "Θέλω να ανακοινώσω σήμερα ότι θα ανακαλέσουμε την αύξηση της τιμής στα εισιτήρια του μετρό", δήλωσε.

#Chile Scenes Santiago subway station during protests against increased fares. #ChileResiste pic.twitter.com/Xdv6rWsH0x

Την προχθεσινή νύχτα, ο Πινιέρα ανέθεσε στον στρατηγό Ιτουριάγκα ντελ Κάμπο την ευθύνη να εγγυηθεί την ασφάλεια και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες στην πρωτεύουσα.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας προβλέπεται από τις 22:00 έως τις 07:00 τοπική ώρα, σύμφωνα με τον στρατηγό που δεν διευκρίνισε πόσες ημέρες θα ισχύσει αυτή.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβλήθηκαν στη συνέχεια στην περιοχή Βαλπαραΐζο (στην κεντρική Χιλή) και στη νότια επαρχία Κονσεπσιόν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Παράλληλα, κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και στη βόρεια περιοχή Κοκίμπο.

Ο στρατηγός Ιτουριάγκα ντελ Κάμπο είχε διευκρινίσει ότι ο στρατός θα περιπολεί στην πρωτεύουσα, η οποία έχει επτά εκατομμύρια κατοίκους. Σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Αλμπέρτο Εσπίνα, η κυβέρνηση έχει αναπτύξει περίπου 8.000 άνδρες και σχεδιάζει να προσθέσει άλλους 1.500 μέσα στις επόμενες ώρες.

Χθες, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για μια συναυλία με κατσαρόλες, επιλέγοντας έναν τρόπο διαμαρτυρίας που πρωτοεμφανίστηκε μετά το πραξικόπημα του στρατηγού Πινοσέτ στα τέλη του 1973. Αλλά η διαδήλωση εξελίχθηκε σε συγκρούσεις μεταξύ μασκοφόρων και δυνάμεων της τάξης.

Οι δημοσιογράφοι του AFP είδαν πέντε λεωφορεία που καίγονταν στο κέντρο της πόλης και οι αρχές αποφάσισαν να διακόψουν εντελώς την κυκλοφορία τους εντός της ημέρας.

Καζάνι που βράζει

Μια φωτογραφία του προέδρου Σεμπαστιάν Πινιέρα που απολαμβάνει ήσυχα πίτσα σε ένα εστιατόριο, ενώ το Σαντιάγκο καίγεται, επέτεινε την οργή των πολιτών σε αυτή τη χώρα όπου βασίλευε σχετική ηρεμία τα τελευταία χρόνια.

"Είναι λυπηρό, αλλά αυτές οι καταστροφές ήταν ο τρόπος που βρήκαν οι πολίτες για να τους ακούσει (η κυβέρνηση). Η Χιλή είναι καζάνι που βράζει και εξερράγη με τον χειρότερο τρόπο, αφήνοντάς μας χωρίς μετρό", σχολίασε στο AFP η Μαρία, μια δημόσια λειτουργός.

Την Παρασκευή, τουλάχιστον 16 λεωφορεία κάηκαν και δέκα σταθμοί του μετρό καταστράφηκαν ολοσχερώς, σύμφωνα με τις αρχές. "Όλο το δίκτυο του μετρό είναι κλειστό λόγω των ταραχών και των καταστροφών", δήλωσε ο διευθυντής του μετρό, έπειτα από επιθέσεις και 164 σταθμούς.

Ο επίσημος απολογισμός από τη βία και τις συγκρούσεις είναι 308 συλλήψεις και 156 αστυνομικοί τραυματίες.

Το μετρό του Σαντιάγο, το μεγαλύτερο (140 χλμ.) και το πιο σύγχρονο στη νότια Αμερική, με το οποίο διακινούνται περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες την ημέρα, μπορεί να ξανανοίξει σταδιακά την επόμενη εβδομάδα.

Chile is seeing the worst riots in decades as Neoliberal policies erode ordinary people's living standards.

Protesters set ENEL HQ on fire after they raised electricity prices by 20%.#ChileResiste#toquedequeda #ChileDespierto #ChileProtests pic.twitter.com/pr5gZdmRCj

— Ian56 (@Ian56789) October 20, 2019