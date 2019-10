Έλαβε κάρτα επετείου από τον σύζυγό της που είχε πεθάνει: Την έστειλε ο γιος της για να μην στεναχωριέται

Η Joan Newell-Brown, 59 ετών, έχασε τον σύζυγό της, τον Χάρι, σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 2005, μόλις 10 μήνες μετά τον γάμο τους.

Από τότε, τα τέσσερα αγόρια και η κόρη της, η Σόφι, από το Εδιμβούργο, την στήριζαν πάντα ψυχολογικά την ημέρα της επετείου.

Αλλά φέτος ο 25χρονος γιος της, Τζο, το πήγε ένα βήμα παραπέρα.

Αγόρασε και έγραψε μια κάρτα επετείου γραμμένη σαν να ήταν από τον Χάρι, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Την κάρτα ανήρτησε στα social media η αδερφή του του Joe, Sophie.

Έγραψε: «Ο μπαμπάς μου πέθανε δύο μήνες πριν από την πρώτη επέτειο του γάμου τους, που σημαίνει ότι η μαμά μου δεν έλαβε ποτέ τίποτα στην επέτειό τους . Έτσι ο αδελφός μου έγραψε μια κάρτα σαν να ήταν από τον μπαμπά μου».

Στο εσωτερικό της κάρτας αναγράφεται: «15 χρόνια ακριβώς! Πότε πέρασε τόσος χρόνος; Ευτυχισμένη επέτειος. Ξέρεις καθημερινά ότι είμαι μαζί σου, ίσως όχι φυσικά αλλά πνευματικά».

My dad passed away 2 months before their 1st wedding anniversary meaning my mums never received anything on their anniversary apart from us so my brother wrote a card to her as if it was from my dad pic.twitter.com/CZHIbOXobJ

— Soph (@Sophienb_) October 16, 2019