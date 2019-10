Βρήκε μετά από 30 χρόνια την κόρη της που της είπαν ότι πέθανε στη γέννα και ήταν πια άντρας (pics)

Αυτή η πραγματικά απίστευτη ιστορία συνέβη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με την 47χρονη Tina Bejarano να ζει το απόλυτο σοκ, μαθαίνοντας πως το παιδί της, που της είπαν ότι πέθανε 15 λεπτά αφότου γεννήθηκε πριν από 30 χρόνια, ζει και μάλιστα, έχει, πλέον, τη δική του οικογένεια!

Το ίδιο το παιδί, εξάλλου, εντόπισε τη μητέρα του, στέλνοντάς της email!

Η γυναίκα γέννησε όταν ήταν μόλις 17 χρόνων, με τη μάνα της να της λέει ότι το παιδί γεννήθηκε άρρωστο και πως, τελικά, δεν τα κατάφερε.

«Την επόμενη μέρα της γέννας, ήρθε και μου είπε ότι το μωρό πέθανε 15 λεπτά αφότου γεννήθηκε. Ότι δεν τα κατάφερε, γιατί ήταν άρρωστο», θυμάται η Tina Bejarano, η οποία αποκάλυψε, μάλιστα, πως επί τρεις δεκαετίες, η ίδια και ο σύζυγός της, δεν ξέχασαν ποτέ το μωρό, το οποίο «γιόρταζαν» κάθε χρόνο στα γενέθλιά του!

Η αλήθεια, ωστόσο, ήταν άλλη, διότι το μωρό έζησε!

Tina Bejarano said she gave birth when she was 17. Her mother told her she was not allowed to keep the baby. https://t.co/ScSIhoGY1n

— Action News on 6abc (@6abc) October 15, 2019