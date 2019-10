Σοκαριστικό βίντεο με έναν άνδρα να πετάει στον σκουπιδοτενεκέ το πτώμα μιας γυναίκας σε βαλίτσα (pic & vid)

Το συγκλονιστικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από την αστυνομία του Κολοράντο, όπου και έλαβε χώρα το περιστατικό, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Κάτοικοι της περιοχής είδαν τη βαλίτσα στον κάδο και, υποψιασμένοι, κάλεσαν την αστυνομία, περίπου δύο ώρες μετά το συμβάν.

Όπως αποδείχθηκε, η βαλίτσα περιείχε το πτώμα μιας γυναίκας, η οποία φορούσε ένα μπλουζάκι που έγραφε Air Force και σορτσάκι με θέμα τα M&M, ενώ είχε αρκετά τατουάζ στο σώμα της.

Μάλιστα, η αστυνομία έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες των τατουάζ, διότι, προς το παρόν, δεν έχει ανακαλύψει την ταυτότητα της γυναίκας, αλλά ούτε και του άνδρα που πέταξε το πτώμα στα σκουπίδια.

Στα social media, ωστόσο, και στα σχόλια στις σελίδες του αστυνομικού τμήματος στο Κολοράντο, αρκετοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι η υπόθεση έχει να κάνει με έναν άνδρα που σκότωσε τη μητέρα του.

Κάποιοι, δε, λένε πως είναι συγγενείς του θύματος, με το μυστήριο, όσο περνούν οι ώρες, να μεγαλώνει...

Do you recognize this tattoo? Help police identify this poor woman. Body was found in a suitcase. I hope her identity and her killer is found https://t.co/YOIHoX5m7W #colorado pic.twitter.com/mbfJFWfhFm

