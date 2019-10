Πεδίο μάχης η Βαρκελώνη: Πολιτοφυλακή στέλνει η ισπανική κυβέρνηση (vids)

Θέατρο ταραχών και πάλι η λεωφόρος Paseo de Gracia, η οποία κατακλύστηκε από μια λαοθάλασσα κίτρινη, κόκκινη και μπλε, τα χρώματα της σημαίας των αυτονομιστών. Σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, 525.000 άνθρωποι συμμετείχαν στην τεράστια διαδήλωση.

Unreal.

Barcelona has been brought to a standstill by the protests against the jailing of independence leaders.

pic.twitter.com/FyyONt0qmC

— Joshua Potash (@JoshuaPotash) October 18, 2019