Φύλακας εκκλησίας 28 ετών δηλητηρίασε τον 69χρονο σύντροφό του για να πάρει την περιουσία

Ένας φύλακας εκκλησίας δηλητηρίασε τον ομοφυλόφιλο εραστή του μετά από βασανιστήρια διαρκείας.

Ο Benjamin Field, 28 ετών, δολοφόνησε τον πανεπιστημιακό λέκτορα Peter Farquhar, 69 ετών, για να κληρονομήσει τα χρήματά του και το σπίτι του στο ήσυχο χωριό Maids Moreton, Bucks.

Μάλιστα, αυτός ήταν από την αρχή ο στόχος του νεαρού, καθώς σύμφωνα με μαρτυρίες, το να συνάψει σχέση μαζί του ήταν μέρος του σχεδίου.

Ο Field ξεκίνησε μια σεξουαλική σχέση με το θύμα και τον εξαπάτησε λέγοντάς του πως ήταν ερωτευμένος μαζί του. Μάλιστα είχαν ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης σε επίσημη τελετή.

Όπως αναφέρει η Mirror, οι αρχές τον χαρακτήρισαν «ψυχοπαθή», ενώ αποκάλυψαν πως είχε στην κατοχή του μια λίστα με τα ονόματα 100 ανθρώπων, οι οποίοι ήταν τα επόμενα υποψήφια θύματά του.

Οι ανακριτές δήλωσαν ότι ο Field θα αποτελούσε «συνεχή κίνδυνο για την κοινωνία» αν δεν είχε πιαστεί.

Ο 28χρονος έριχνε επικίνδυνα ναρκωτικά (hallucinogenic drugs) στο τσάι του συντρόφου του με στόχο να τον σκοτώσει και να μοιάζει με αυτοκτονία.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Field «μπορούσε εύκολα να χειριστεί τα θύματά του» και ισχυρίστηκαν πως είχε σχεδιάσει τα εγκλήματά του με τον φίλο του, τον αποτυχημένο μάγο Martyn Smith 33 ετών.

Μάλιστα ο δράστης παραδέχτηκε πως είχε ερωτικές σχέσεις και με άλλους συνταξιούχους, άντρες και γυναίκες, με στόχο να τους κάνει να αλλάξουν την διαθήκη τους.

Ο Field αρνήθηκε πως δολοφόνησε τον κ. Farquhar και υποστήριξε πως πέθανε από τη λήψη της συνήθους δόσης φλουραζεπάμης σε συνδυασμό με ποτό.

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του.

