Έτοιμη για απογείωση η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση όλων των εποχών (pics & vid)

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση όλων των εποχών!

Ένα Boeing 787-9, με 40 επιβάτες, κυρίως υπαλλήλους της εταιρείας, θα απογειωθεί την Παρασκευή και θα καλύψει απόσταση μεγαλύτερη από 10.000 μίλια (16.200 χιλιόμετρα), πριν προσγειωθεί στην Αυστραλία το πρωί της Κυριακής. Η πτήση θα διαρκέσει, συνολικά, κάτι παραπάνω από 19 ώρες.

Κανένας άλλος εμπορικός αερομεταφορέας δεν έχει πετάξει χωρίς στάση στη συγκεκριμένη διαδρομή!

Αυτή θα είναι η πρώτη, από μια σειρά ερευνητικών πτήσεων της αυστραλιανής εταιρείας, προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για την υγεία των επιβατών και του πληρώματος, μετά από 20 ώρες πτήσης.

Διότι, δεν είναι μόνο το jet lag, που μπορεί να επηρεάσει τους επιβάτες, καθώς περνούν από αρκετές ζώνες ώρας κατά τη διάρκεια ενός τόσο μεγάλου ταξιδιού. Οι άνθρωποι μπορούν, επίσης, να υποφέρουν από κόπωση, αφυδάτωση και πρήξιμο. Η έλλειψη κίνησης, μάλιστα, μπορεί να επηρεάσει την κυκλοφορία του αίματος και να επιταχύνει τον κίνδυνο της βαθιάς φλεβικής θρόμβωσης!

A plane and its passengers are to test the mental and physical limits of long-haul aviation when #Qantas operates the first direct flight by commercial airline from New York to Sydney this weekend, researchers monitoring passengers on the 19-hour journey https://t.co/b7R8PfBnu1 pic.twitter.com/yAgWeF0HDN

— AFP news agency (@AFP) October 18, 2019