Μυστήριο με την οικογένεια που κρυβόταν 9 χρόνια: Συνελήφθη ο πατέρας, οι τελετές και ποια η σχέση με αίρεση

Η οικογένεια έμενε σε κελάρι και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ήταν εκεί επειδή περίμεναν το τέλος του κόσμου.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, μάλλον η ιστορία είναι πιο περίπλοκη.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία έπειτα από την έρευνα που έκανε θεωρεί πως τα μέλη της οικογένειας έμεναν εκεί παρά την θέληση τους. Συνελήφθη ο 67χρονος πατέρας, Jan van Dorsten, ο οποίος φέρεται να τους κρατούσε με το ζόρι, ενώ λίγες μέρες πριν είχε συλληφθεί και ένας γείτονας, ο 58χρονος Josef Brunner.

O γείτονας φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Τα ολλανδικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο πατέρας βρέθηκε στο κρεβάτι λόγω ενός εγκεφαλικού επεισοδίου και αρνιόταν να αποκαλύψει πόσο καιρό είναι κατάκειτος.

Ο Janny Knol, επικεφαλής της ολλανδικής αστυνομίας, περιέγραψε την περιοχή όπου τα παιδιά φυλάσσονταν ως «κλειστό χώρο» το οποίο χωριζόταν «σε μικρά διαμερίσματα».

Η κ. Knol είπε ότι τα αδέλφια - τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας - έμεναν συνεχώς μέσα στο κελάρι και περιστασιακά έβγαιναν στην αυλή. Αλλά ως εκεί. Δεν βγήκαν ποτέ παραέξω, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών τα παιδιά είναι ηλικίας από 18 έως 25 ετών, αν και αυτό δεν είναι βέβαιο επειδή δεν υπάρχουν επίσημα έγγραφα της γέννησής του. Επίσης δεν έχουν πάει σε σχολείο, ωστόσο ξέρουν να μιλάνε και να γράφουν.

Οι αξιωματικοί δήλωσαν επίσης ότι διερευνούν «αν μια συγκεκριμένη αίρεση ή φιλοσοφία» έπαιξε ρόλο στον να κλειστούν εκεί, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο πατέρας ήταν μέλος της Οικογενειακής Ομοσπονδίας για την Παγκόσμια Ειρήνη και Ενοποίηση - γνωστή ως οι Σελήνες - στη δεκαετία του 1980.

Όμως η εκκλησία δήλωσε ότι ο άνδρας είχε θέματα υγείας και άφησε το κίνημα το 1987. Ένας εκπρόσωπος της αίρεσης αυτής πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει στα αρχεία τους ο 67χρονος.

Ο Ντερκ βαν Ντόρστεν, αδελφός του Γερίτ (του πατέρα της οικογένειας), εξακολουθεί να είναι μέλος της αίρεσης, αλλά αρνήθηκε πως έχει οποιαδήποτε επαφή με το αδελφό του από το 1984.

Τα ολλανδικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι τα παιδιά αντιδρούσαν «βίαια» καθώς ο πατέρας τους συνελήφθη την Πέμπτη.

Ερωτηθείς αν είναι σαφές ότι τα παιδιά ήθελαν να εγκαταλείψουν το αγρόκτημα, ο εκπρόσωπος των Αρχών δήλωσε ότι «είναι πολύ δύσκολο να κρίνουμε».

«Επειδή μεγάλωσαν έτσι, ενδεχομένως και να θεωρούν πως ζούσαν φυσιολογικά. Ζητήσαμε βοήθεια από ψυχολόγο», ανέφερε.

Η αστυνομία αρχικά δήλωσε ότι δεν ήταν σαφές εάν η οικογένεια είχε κρατηθεί στο αγρόκτημα ενάντια στη θέλησή της, αλλά οι κατηγορίες εναντίον του Gerrit και του Josef τους αλλάζει τα δεδομένα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η οικογένεια μαζευόταν σε έναν κύκλο κάθε 30 λεπτά σε μια τελετή που πιστεύεται ότι σχετίζεται με τη λατρεία Moonie.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως βρέθηκαν αρκετά χρήματα στο μέρος που διέμενε η οικογένεια με τις Αρχές να θεωρούν πως προέρχονται από την αίρεση.

