Δολοφόνησαν το μωρό τους, το τύλιξαν σε πλαστικές σακούλες και το πέταξαν στο πηγάδι (pics)

Το παιδί βρέθηκε νεκρό στον πάτο ενός πηγαδιού τον Ιούνιο και σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είχε κατάγματα στο κεφάλι του.

Στο ήπαρ του παιδιού είχε βρεθεί μεθαμφεταμίνη και αμφεταμίνη, όταν γεννήθηκε και οι γονείς είχαν χάσει την επιμέλεια.

Αργότερα ο πατέρας κέρδισε την επιμέλεια με την προϋπόθεση να παραστεί στο δικαστήριο στις ημερομηνίες που είχαν οριστεί αλλά και να παρακολουθείται το παιδί από γιατρούς.

Όμως η οικογένεια εξαφανίστηκε στις 3 Μαΐου και κλήθηκε η αστυνομία. Λίγες μέρες αργότερα εντοπίστηκαν κοντά στο σπίτι τους.

Η αστυνομία βρήκε στο σπίτι κλεμμένα αντικείμενα αξίας 42.000 δολαρίων.

Το μωρό βρέθηκε στον πάτο ενός πηγαδιού εκεί κοντά και σύμφωνα με την Daily Mail, το σώμα του είχε τυλιχτεί σε πλαστικές σακούλες και κουβέρτες, μέσα σε δύο κιβώτια γάλακτος που ήταν δεμένα με μια αλυσίδα λουκέτων, φερμουάρ και μεταλλικά σύρματα.

Οι γονείς του, ο Ντάνιελ και η Τζέσικα Γκρόβερς, 41 και 39, δήλωσαν πως είναι αθώοι.

Parents are charged with murder after their badly beaten baby was found dead with drugs in his system and locked inside milk crates at the bottom of a well https://t.co/T9BvMKhYbE

— Daily Mail US (@DailyMail) October 18, 2019