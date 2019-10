Απίστευτη ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι έφεραν στο «φως» απολιθωμένο ρωμαϊκό άρμα με δύο άλογα! (pics)

Σοκ και ενθουσιασμό έχει προκαλέσει στην επιστημονική κοινότητα μια συγκλονιστική ανακάλυψη στην Κροατία, με αρχαιολόγους να φέρνουν στο «φως», και μάλιστα σε εξαιρετική κατάσταση, ένα ρωμαϊκό άρμα και δύο σκελετούς αλόγων, που είχαν θαφτεί μαζί!

Τα απολιθωμένα λείψανα ανακαλύφθηκαν σε έναν μεγάλο θάλαμο ταφής, που ανήκε σε μια «εξαιρετικά πλούσια οικογένεια», όπως λένε με σιγουριά οι ιστορικοί, μαζί με το... μεταφορικό της μέσο, που, πιθανότατα, τραβούσαν σε όλη τους τη ζωή τα δύο άλογα.

Η απίστευτη ανακάλυψη έγινε από τους αρχαιολόγους του Μουσείου Πόλης Vinkovci και το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας του Ζάγκρεμπ στη θέση Jankovacka Dubrava, κοντά στο χωριό Stari Jankovci, στην ανατολική Κροατία.

Η ανακάλυψη αντιπροσωπεύει ένα εξαιρετικά καλοδιατηρημένο παράδειγμα του πόσο πολύ, οι πιο πλούσιοι Ρωμαίοι, ήθελαν να «εισέρχονται» -όπως πίστευαν- στη ζωή μετά θάνατον, μαζί με τα υπάρχοντά τους και τα ζώα τους.

Η επόμενη δουλειά για την ομάδα των επιστημόνων είναι να διαπιστώσει πόσο παλιό είναι το εύρημα. Έχουν μέχρι στιγμής, πάντως, εκτιμήσει ότι χρονολογείται από τον τρίτο αιώνα μ.Χ.

Για την... ιστορία, οι Ρωμαίοι εισέβαλαν και κατέκτησαν, τελικά, την Κροατία το 168 π.Χ., διώχνοντας τον ιθαγενή λαό της Ιλλυρίας και πιέζοντάς τον στις περιοχές της σημερινής Αλβανίας. Συνέχισαν να ελέγχουν την περιοχή έως ότου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άρχισε να καταρρέει, γύρω στον 5ο αιώνα μ.Χ.

