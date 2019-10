42χρονος φτιάχνει κάστρο μινιατούρα από τα 12 και το αποτέλεσμα είναι απίθανο (pics & vid)

Η ιδέα «γεννήθηκε» στο μυαλό του 42χρονου, σήμερα, Λονδρέζου όταν, στα 12 του, και μαζί με τον πατέρα του, έφτιαξαν το πρώτο δωμάτιο.

Τότε, υποσχέθηκε στον εαυτό του ότι θα συνεχίσει...

Και 30 χρόνια μετά, το κάστρο του είναι, πραγματικά, φανταστικό, με εκπληκτικές λεπτομέρειες, που, αν δεν ξέρεις ότι πρόκειται για μινιατούρα, βλέποντας το βίντεο νομίζεις πως είσαι σε ένα αληθινό κάστρο, σε μια άλλη εποχή, κάπου στην Αγγλία!

Πίνακες, αγάλματα, βιβλιοθήκες, καρέκλες, τραπέζια, μια εκκλησία και ένα κελάρι με κρασιά(!), αλλά και ακόμη πιο μικρά αντικείμενα κοσμούν, μεταξύ άλλων, το οκτώ δωματίων κάστρο, το οποίο λέγεται Hordle Castle.

Και όπως λέει ο Jon Trenchard, ακόμη δεν έχει τελειώσει...

