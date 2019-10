Συμφωνία ΗΠΑ-Τουρκίας για κατάπαυση του πυρός στη Συρία! (vid)

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα σταματήσουν για 120 ώρες και οι ΗΠΑ θα διευκολύνουν την απόσυρση των κουρδικών δυνάμεων από αυτό που η Τουρκία ονομάζει «ζώνη ασφαλείας» στα σύνορα.

Παρότι στην αρχή γινόταν λόγος για έντονη ψυχρότητα στις συνομιλίες του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συμφωνήθηκε, τελικά, εκεχειρία και αναστολή των τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη βορειοανατολική Συρία. Η συνάντηση των δύο ανδρών, μάλιστα, διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, αντί για 10 λεπτά, όπως ήταν προγραμματισμένο.

«ΗΠΑ και Τουρκία συμφώνησαν κατάπαυση του πυρός στη Συρία για πέντε ημέρες. Θα σταματήσουν οι τουρκικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Κομπάνι», τόνισε, πιο συγκεκριμένα, ο Πενς, αναφερόμενος στο προπύργιο των Κούρδων, το οποίο περιπολούν, τις τελευταίες ώρες, δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ και Ρωσία.

Η είδηση για την κατάπαυση του πυρός έσκασε σαν... βόμβα, αφού ουδείς περίμενε να πειστεί ο Ερντογάν, ενώ εντύπωση προκάλεσε το tweet του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλτντ Τραμπ, στο οποίο, ύστερα από την ανακοίνωση κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας, ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο, λέγοντάς του ότι θα σωθούν εκατομμύρια ζωές...

Vice Pres. Pence: "I'm grateful for the president's leadership. I'm grateful for the more than five hours of negotiations with Pres. Erdogan...that arrived at a solution that we believe will save lives." https://t.co/qkIEuzzUH9 pic.twitter.com/VUB1GENl8x

— This Week (@ThisWeekABC) October 17, 2019