Λευκός καπνός για το Brexit: ΕΕ και Βρετανία κατέληξαν σε συμφωνία - Τα κύρια σημεία

Οι δύο πλευρές εργάζονται για το νομικό κείμενο της συμφωνίας, ωστόσο θα χρειαστεί ακόμη την έγκριση τόσο του Βρετανικού Κοινοβουλίου ,όπου ο Μπόρις Τζόνσον δεν έχει πλέον την πλειοψηφία και θα πρέπει να στηριχθεί στην υποστήριξη του DUP, όσο και του Ευρωπαϊκού.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Λονδίνο και Βρυξέλλες κατέβαλλαν προσπάθειες για να φθάσουν σε συμβιβασμό για την αποφυγή μίας αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία στο τέλος του μήνα.

Τη συμφωνία για το Brexit ανακοίνωσαν ο Μπόρις Τζόνσον και ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

