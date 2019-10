Έκοψε το πέος του βιαστή της γυναίκας του: «Θόλωσα, αλλά αν δεν το έκανα θα κακοποιούσε κι άλλες»

Το ζευγάρι ήταν σε έξοδο με φίλους, αλλά η γυναίκα έφυγε λίγο νωρίτερα. Στην επιστροφή, της επιτέθηκε ένας άνδρας λίγα μέτρα πριν το σπίτι της.

Της έκλεισε το στόμα για να μην ουρλιάξει και την έσυρε λίγο πιο κάτω όπου και την βίασε.

Λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε και ο 27χρονος σύζυγός της αλλά όπως περπατούσε για το σπίτι άκουσε θόρυβο κοντά στους θάμνους.

Πλησίασε και είδε τον βιαστή να την κρατάει από το λαιμό και να την κακοποιεί σεξουαλικά. Αμέσως τον χτύπησε στο κεφάλι ενώ έβγαλε και ένα μαχαίρι και του έκοψε το πέος.

Ο δικηγόρος του συζύγου, Ντμίτρι Σπάσκιν, δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ: «Θόλωσε όταν είδε να βιάζει την γυναίκα του και έχασε τον έλεγχο. Δεν καταλάβαινε τι έκανε».

Ωστόσο ο βιαστής δήλωσε πως πρόσφατα τον είχε εγκαταλείψει η κοπέλα του και πως εκείνο το βράδυ είχε πιει ένα μπουκάλι βότκα.

Οι κραυγές του βιαστή από τον πόνο ξύπνησαν όλους τους κατοίκους της περιοχής που έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει.

Ο σύζυγος της γυναίκας ήταν σε κατάσταση σοκ και παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία ομολογώντας την πράξη του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Μάλιστα φέρεται να δήλωσε: «Αν δεν το είχα κάνει θα είχε βιάσει κι άλλες γυναίκες».

Ο βιαστής νοσηλεύτηκε στο περιφερειακό νοσοκομείο του Σεφτσένκο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Σεργκέι Μιτράκοφ, επικεφαλής της χειρουργικής μονάδας του νοσοκομείου, δήλωσε: «Ο ασθενής χρειάζεται μακροχρόνια θεραπεία».

Μάλιστα, σύμφωνα με τους γιατρούς δεν είναι σίγουρο αν μπορεί να γίνει επανασύνδεση του οργάνου, αλλά ακόμα και αν γίνει δεν ξέρουν αν θα λειτουργεί φυσιολογικά.

Ο βιαστής συνεχίζει να νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ το παράδοξο της υπόθεσης είναι πως ο σύζυγος κινδυνεύει με περισσότερα χρόνια φυλάκισης από τον βιαστή!

Συγκεκριμένα, ο σύζυγος αντιμετωπίζει μέχρι και οκτώ χρόνια φυλάκισης εάν κριθεί ένοχος, ενώ ο βιαστής Ντμίτρι Ιβτσένκο αντιμετωπίζει μέχρι πέντε χρόνια.

Οι γυναίκες κάτοικοι του χωριού εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον σύζυγο.

Husband cuts off rapist's penis after seeing his own wife being sexually assaulted near their home in Ukraine - and faces a longer sentence than her attacker https://t.co/c5rBjlbYGY

— Sex News Lady (@SexNewsLady) October 17, 2019