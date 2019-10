Λονδίνο: Εξαγριωμένοι επιβάτες επιτέθηκαν σε ακτιβιστές για το κλίμα που είχαν ανέβει στην οροφή του μετρό (vid)

Το περιστατικό σημειώθηκε στον σταθμό Κάνινγκ Τάουν, με ακτιβιστές της ομάδας Extinction Rebellion να ανεβαίνουν στην οροφή του συρμού και να εμποδίζουν την αναχώρησή του, ξετυλίγοντας και ένα πανό της οργάνωσης.

Τότε, δεκάδες εξαγριωμένοι επιβάτες τούς πέταξαν τρόφιμα, καλώντας τους να κατέβουν, ενώ σε ένα από τα πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media ακούγεται κάποιος να φωνάζει: «Πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Πρέπει να ταΐσω τα παιδιά μου»!

Σε άλλο βίντεο, οι επιβάτες σέρνουν από την οροφή έναν ακτιβιστή και μάλιστα τον χτυπούν, μέχρι να παρέμβει το προσωπικό του σταθμού για να τον υπερασπιστεί.

Η αστυνομία των βρετανικών μέσων μεταφοράς ανακοίνωσε, εξάλλου, ότι κλήθηκε να επέμβει σε περιστατικά που σημειώθηκαν και στο Σάντουελ, αλλά και στο Στράτφορντ.

«Συλλήψεις έχουν ήδη γίνει και η αστυνομία εργάζεται για την γρήγορη επανάληψη των υπηρεσιών», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η Extinction Rebellion, η οποία καλεί σε πολιτική ανυπακοή στις διαμαρτυρίες της για να σηματοδοτήσει τους κινδύνους που θέτει η κλιματική αλλαγή και η ολοένα και μεγαλύτερη απώλεια ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, βρίσκεται στο μέσον των κινητοποιήσεων που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου για δύο εβδομάδες σε πόλεις σε όλον τον κόσμο.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε χθες ότι έχει συλλάβει 1.642 ανθρώπους από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες.

Good morning from #London World.

This is Canning Town tube station, and here we have a pair of the lesser spotted crusty #ExtinctionRebellion protestor, getting a bit of what they deserve❗️

