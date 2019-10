Συγκλονιστικό βίντεο: Κούρδοι σώζουν τους τραυματίες συντρόφους τους (vid)

Δύο βίντεο που ανέβασε στο Twitter ο δημοσιογράφος της Voice of America, Μουτλού Τσιβίρογλου, δείχνουν τη σφοδρότητα των μαχών στην πόλη Ρας Αλ Αϊν.

Στο μεν πρώτο φαίνονται οι συγκρούσεις που μαίνονται με τη συμμετοχή και μαχητριών των Γυναικείων Δυνάμεων Προστασίας (YPJ), ενώ στο δεύτερο διακρίνονται διακρίνονται Κούρδοι και μέλη του SDF εν ώρα μάχης, να προσπαθούν να σώσουν συντρόφους τους.

Amidst the intense fighting in Serêkanîyê (Ras al-Ain), an SDF fighters is trying to help wounded fellow fighter pic.twitter.com/5FmEgx43Xl

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 16, 2019