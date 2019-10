Η στιγμή που καταρρέει επταόροφη πολυκατοικία στη Βραζιλία, τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες (vids)

Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί κι ένας νεκρός, σημείωσε ο διασώστης στο Globo News, χωρίς να δίνει κάποια εκτίμηση για έναν συνολικό αριθμό θυμάτων.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας διακρίνεται μια ομάδα διασωστών, με πορτοκαλί φόρμες, να σκάβει κάτω από τα χαλάσματα.

Το κτίριο κατέρρευσε γύρω στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα (16.30 ώρα Ελλάδας), όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της κατάρρευσης.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο G1, πεζοί που περνούσαν κάτω από το κτίριο, όταν εκείνο κατέρρευσε, μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ οι αρχές απέκλεισαν τους γύρω δρόμους.

Pretty impressive scene right after a 7-story building collapsed in Forteleza, northern Brazil https://t.co/TvGTCUExU0

— David Brew (@BrazilianBrew) October 15, 2019