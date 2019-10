Σπάνιο video: Αμερικάνικες και Συριακές στρατιωτικές δυνάμεις συναντιούνται έξω από το Κομπανί (vid)

Το να συνυπάρξουν σε μία εικόνα Αμερικάνικες και στρατιωτικές Συριακές δυνάμεις, είναι κάτι πολύ σπάνιο, για να μην πούμε αδύνατο...

Κι όμως, η κάμερα του RT τα κατάφερε γράφοντας και τους δύο σε ένα video ελάχιστων δευτερολέπτων.

Αυτό λοιπόν είναι γραμμένο σε έναν δρόμο που οδηγεί στο Κομπανί.

Στο ρεύμα της εξόδου φαίνονται οι Αμερικάνικες δυνάμεις που φεύγουν από την πόλη και στο ρεύμα της εισόδου οι Συριακές που σπεύδουν για να το προστατεύσουν από τους Τούρκους εισβολείς.

Syrian Army meet US troops on a highway as American forces move out from Kobani. Wondering if they waved to each other… pic.twitter.com/iNvBy0By0w

— RT (@RT_com) October 14, 2019