Έφηβος γλίτωσε από βέβαιο θάνατο σε τροχαίο γιατί η BMW κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης (pics)

Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Ο Bradley Duke καθόταν στο πίσω κάθισμα μαζί με τον αδερφό του, Hayden, ενώ οδηγούσε η μητέρα τους.

Ξαφνικά, η Claire έχασε τον έλεγχο της BMW λόγω της ολισθηρότητας του παγωμένου δρόμου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει το φρικτό τροχαίο...

Ο Bradley υπέστη σοβαρά κατάγματα κρανίου και σπονδυλικής στήλης από τη σύγκρουση, που τον άφησε, μάλιστα, να αγωνίζεται για τη ζωή του στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Η Claire, σήμερα 40 ετών, έχασε τις αισθήσεις της. Όταν συνήλθε, όμως, άκουσε μια άγνωστη, γυναικεία φωνή από το ταμπλό του αυτοκινήτου, η οποία της είπε: «Ξέρουμε πού βρίσκεστε, έρχεται βοήθεια»!

Boy, 14, ‘minutes away from death’ saved when BMW automatically dialled 999 https://t.co/Kq01BBAgBM pic.twitter.com/IA0B4XDm0J

Δίχως να καταλάβει ότι ήταν από την BMW, έψαξε να βρει το κινητό της στα συντρίμμια. Για να σοκαριστεί ακόμη περισσότερο στη συνέχεια...

Λίγες στιγμές μετά, στο σημείο κατέφτασαν ασθενοφόρο και ελικόπτερο, το οποίο και μετέφερε άμεσα τον βαριά τραυματισμένο Bradley στο νοσοκομείο, γεγονός που του έσωσε τη ζωή! Ο Bradley έμεινε, μάλιστα, εννέα μέρες σε κώμα.

Τι είχε συμβεί;

Η Claire είχε αγοράσει ένα μοντέλο BMW του 2014, που διαθέτει την εξής, εκπληκτική λειτουργία, να καλεί σε βοήθεια με το που ανοίξουν οι αερόσακοι! Στέλνει, δηλαδή, αμέσως με τη μορφή κωδικοποιημένης κλήσης το στίγμα του αυτοκινήτου, και -όπως αποδείχθηκε- σώζει ζωές!

Schoolboy in car crash survived after BMW automatically dialled 999

Well, Other Car Manufacturers: Please Take Note! https://t.co/FGG9T7M8Ty

— Anne Kingston (@annykingston7) October 13, 2019