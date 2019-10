Γενίκευση του πολέμου: Ο Ασάντ συμμάχησε με τους Κούρδους εναντίον της Τουρκίας (pic)

Η Δαμασκός συμμάχησε με τους Κούρδους μαχητές και όπως ανακοίνωσαν ετοιμάζεται η ανάπτυξη του συριακού στρατού κατά μήκος της τουρκοσυριακής μεθορίου.

«Για να αντιμετωπιστεί η τουρκική επίθεση και να εμποδισθεί η συνέχισή της, επιτύχαμε συμφωνία με την συριακή κυβέρνηση για την ανάπτυξη του στρατού κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων με στόχο την υποστήριξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων», αναφέρεται σε ανακοίνωση της κουρδικής ηγεσίας.

Ο στρατός του Ασάντ άρχισε να αναπτύσσει δυνάμεις στα μέτωπα της βόρειας Συρίας «για να αντιμετωπίσει την τουρκική επίθεση» στο συριακό έδαφος.

Οι δύο πλευρές διεξήγαγαν συνομιλίες σε ρωσική βάση της Συρίας, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Κούρδο πολιτικό αξιωματούχο.

«Μονάδες του αραβικού συριακού στρατού βρίσκονται καθ' οδόν προς τον Βορρά για να αντιμετωπίσουν την τουρκική επίθεση στο συριακό έδαφος», μετέδωσε το πρακτορείο Sana.

Παράλληλα, Κούρδος αξιωματούχος που δεν κατονομάστηκε δήλωσε ότι «διαπραγματεύσεις» διεξήχθησαν ανάμεσα στην ημιαυτόνομη κουρδική διοίκηση και την συριακή κυβέρνηση.

«Εξετάστηκαν όλες οι επιλογές απέναντι στην επίθεση της Τουρκίας. Η κυβέρνηση (της Δαμασκού) πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της για να αντιμετωπίσει την επίθεση», δήλωσε ο Κούρδος αξιωματούχος.

#BREAKING Kurds announce deal with Damascus on Syria troop deployment near Turkish border pic.twitter.com/RwdP6GFb63

— AFP news agency (@AFP) October 13, 2019