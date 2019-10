Σοκαριστικό βίντεο: Φιλοτουρκικοί πολιτοφύλακες εκτελούν αμάχους (vid)

«Οι εννέα πολίτες εκτελέστηκαν σε χωριστά περιστατικά νότια της μεθοριακής πόλης Ταλ Αμπιάντ», σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.

Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται στέλεχος κουρδικού πολιτικού κόμματος και ο οδηγός του, σύμφωνα με το Συριακό Δημοκρατικό Συμβούλιο, την πολιτική πτέρυγα της αραβοκουρδικής συμμαχίας των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων.

«Μισθοφόροι που υποστηρίζονται από την Τουρκία έβγαλαν τον Χεβρίν Χαλάφ από το αυτοκίνητό του και τον εκτέλεσαν στον δρόμο ανάμεσα στο Καμισλί και το Μανμπέζ», σύμφωνα με ανακοίνωση του Συριακού Δημοκρατικού Συμβουλίου. Στον οδηγό του επιφυλάχθηκε η ίδια τύχη.

Τα μέλη των ομάδων αυτών είναι πρώην αντάρτες που πολεμούσαν κατά του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Ασαντ. Όμως, με την εξέλιξη της σύρραξης και την αποδυνάμωση των ένοπλων ανταρτικών ομάδων, αυτές οι πολιτοφυλακές χρηματοδοτούνται και εκπαιδεύονται πλέον από την Αγκυρα.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν δύο βίντεο. Το πρώτο δείχνει δύο άνδρες ντυμένους με πολιτικά γονατισμένους στο έδαφος, την ώρα που ένας μαχητής δίπλα τους ανακοινώνει ότι αιχμαλωτίσθηκαν από αντάρτες της οργάνωσης Ahrar al-Sharkiya.

Στο βίντεο αυτό, στο οποίο δεν φαίνεται η εκτέλεση, αναρτήθηκε στον λογαριασμό της οργάνωσης στο Twitter μαζί με μία φωτογραφία που δείχνει τους δύο αιχμαλώτους γονατισμένους.

This is when they were captured alive https://t.co/jdm9dG4TjI pic.twitter.com/ypRqCNxtxi

Στο δεύτερο βίντεο ένοπλος ανοίγει πυρ εναντίον ενός ανθρώπου ντυμένου με πολιτικά.

This is what’s happening in N. Syria now. Most stable part of the country is being ruined. These armed groups are executing people on M4 Highway earlier today pic.twitter.com/kw7s29NvlW

— Mutlu Civiroglu (@mutludc) October 12, 2019