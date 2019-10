Αδιανόητο: Τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν κομβόι αυτοκινήτων με αμάχους, αναφορές και για νεκρούς δημοσιογράφους! (vids)

Τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν κομβόι αυτοκινήτων με αμάχους, που μετακινούνταν από το Cezire στο Serekaniye, στη βόρεια Συρία!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 11 νεκροί και 74 τραυματίες, ενώ το κομβόι φαίνεται πως ακολουθούσαν Γάλλοι και Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι, των οποίων αγνοείται η τύχη... Αναφορές στο Twitter ότι υπάρχουν και αρκετοί νεκροί δημοσιογράφοι δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν.

Στους τραυματίες, μάλιστα, δεν γίνεται ακόμη να δοθούν οι πρώτες βοήθειες, καθώς οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται.

Οι εικόνες τραυματισμένων ανθρώπων να τρέχουν πανικόβλητοι είναι συγκλονιστικές...

pic.twitter.com/M2dzuc8A4f

Convoy of journalists just got destroy by Turkey fighter many Journalists are dead and injured#SaveTheKurds

— SSA (@Wolfe_413) October 13, 2019