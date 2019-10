Ματωμένος γάμος: Μπήκε στην εκκλησία και πυροβόλησε τη νύφη

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ελαφρά η 60χρονη νύφη αλλά και ο επίσκοπος, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο άνδρας μπήκε στην εκκλησία και άρχισε να πυροβολεί και κάποιοι από τους καλεσμένους κατάφεραν να τον σταματήσουν πριν φτάσει η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η νύφη φέρει τραύματα στον βραχίονα, ενώ ο επίσκοπος στο στήθος.

Σύμφωνα με την Washington post, ο 60χρονος γαμπρός, Mark Castiglione, τραυματίστηκε επίσης καθώς χτυπήθηκε με αντικείμενο στο κεφάλι.

