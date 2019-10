Ιαπωνία: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από τον τυφώνα Χαγκίμπις (vids)

Ο ισχυρός τυφώνας Χαγκίμπις, που έπληξε την ανατολική και την κεντρική Ιαπωνία τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, δήλωσαν Ιάπωνες αξιωματούχοι.

Ο Χαγκίμπις έφερε βροχοπτώσεις «χωρίς προηγούμενο», σύμφωνα με ιάπωνες μετεωρολόγους, με αποτέλεσμα να προκληθούν φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Προηγούμενος απολογισμός, που μετέδωσε νωρίτερα το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK, έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς, 106 τραυματίες και τουλάχιστον 15 αγνοούμενους.

Δεν έγινε σαφές εάν τα επιπλέον θύματα για τα οποία έκαναν λόγο οι αξιωματούχοι συγκαταλέγονταν στους αγνοούμενους.

Οι αρχές είχαν προτρέψει χθες 6 εκατομμύρια πολίτες να απομακρυνθούν επειγόντως από τις εστίες τους σε περιοχές που θα πλήττονταν από τον τυφώνα, κατά εκτιμήσεις τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από το 1958 στην Ιαπωνία.

«Παρέλυσαν» τα πάντα

Το ακραίο φαινόμενο σφυροκόπησε το Τόκιο, όπου οι συγκοινωνίες παρέλυσαν, ποτάμια υπερχείλισαν, πριν κινηθεί κατά μήκος των βορειοανατολικών ιαπωνικών ακτών.

Οι αρχές ήραν τις προειδοποιήσεις τους για πλημμύρες και σφοδρές καταιγίδες πριν από τα ξημερώματα στο Τόκιο.

Ο Χαγκίμπις αναμένεται να κινηθεί προς την κατεύθυνση της θάλασσας από το απόγευμα σήμερα, σύμφωνα με μετεωρολόγους.

Σε τμήματα των νομαρχιών Φουκουσίμα και Ναγκάνο, οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών και πλημμύρες σε σπίτια και ορυζώνες. Ορισμένοι κάτοικοι αναγκάστηκαν να ανέβουν σε ταράτσες σπιτιών για να σωθούν. Τουλάχιστον ένας κάτοικος διασώθηκε από ελικόπτερο ενώ βρισκόταν στη σκεπή του σπιτιού του, σύμφωνα με το NHK. Τμήμα ενός δρόμου καταστράφηκε εξαιτίας κατολίσθησης.

